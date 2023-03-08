Евгений Гараничев: в такой непростой ситуации Кубок Содружества — это хорошая альтернатива

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 35-летний российский биатлонист Евгений Гараничев высказался об участии в Кубке Содружества.
«В данной ситуации Кубок Содружества — это хорошая альтернатива. Такое непростое время, где-то же нужно проверить уровень подготовки спортсменов. В Кубке Содружества будут участвовать представители сборной Беларуси. До международной изоляции они, как и мы, показывали высокие результаты. Белорусы окажут достойную конкуренцию.
Здесь всё непредсказуемо. На разных этапах были разные победители и призёры. Кто лучше подготовится к соревнованиям в Тюмени, тот и сможет побороться за призовые места», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».
Напомним, шестой этап Кубка Содружества пройдёт с 9 по 12 марта в Тюмени.
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