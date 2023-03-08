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Гараничев: выступающие на Кубке Содружества могли бы навязать борьбу лучшим на Кубке мира

Гараничев: выступающие на Кубке Содружества могли бы навязать борьбу лучшим на Кубке мира
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 35-летний российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о конкуренции на Кубке Содружества и Кубке мира по биатлону.

«Думаю, выступающие на Кубке Содружества спортсмены могли бы навязать борьбу лучшим на Кубке мира. Сейчас на Кубках планеты выделяется норвежец Йоханнес Бё, он сильнее других. С остальными нашим и белорусским атлетам вполне можно бороться», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».

Напомним, шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 пройдёт в Тюмени с 9 по 12 марта. На этом этапе турнира пройдут спринтерские гонки, пасьюты и смешанные эстафеты. На Кубке мира завтра, 9 марта, стартует восьмой этап, который пройдёт в Эстерсунде.

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