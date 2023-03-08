Клэр Игэн: 9 лет чешки ждали медали, украденные допингом, который спонсировала Россия

Глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU), 35-летняя американка Клэр Игэн высказалась о том, что чешским биатлонисткам Еве Пускарчиковой, Габриэле Соукаловой, Йитке Ландовой и Веронике Витковой были вручены бронзовые медали Олимпиады-2014 в Сочи после дисквалификации российских спортсменок.

«ДЕВЯТЬ ЛЕТ. Эти четыре чешки ждали свои олимпийские медали, украденные допингом, который спонсировало российское государство. Подарите им в этом моменте эмоций, которых они заслуживают. И помните, что другие всё ещё ждут», — написала Игэн в своих социальных сетях.

Напомним, в Сочи чешские биатлонистки заняли четвёртое место в женской эстафете. Однако в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированния результатов Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 была серебряным призёром эстафеты в составе российской команды.

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