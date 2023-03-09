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Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Носкова стала победительницей спринта на 7,5 км на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсменка допустила один промах и прошла дистанцию за 20.53,6. Второй стала Виктория Сливко, отстрелявшая чисто. Тройку замкнула Анастасия Шевченко.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Екатерина Носкова (Россия) — 20.53,6 (1 промах).

2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 3,0 секунды (0).

3. Анастасия Шевченко (Россия) +9,3 (0).

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) +14,9 (0).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.