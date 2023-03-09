Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону

Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Носкова стала победительницей спринта на 7,5 км на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсменка допустила один промах и прошла дистанцию за 20.53,6. Второй стала Виктория Сливко, отстрелявшая чисто. Тройку замкнула Анастасия Шевченко.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Екатерина Носкова (Россия) — 20.53,6 (1 промах).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 3,0 секунды (0).
3. Анастасия Шевченко (Россия) +9,3 (0).
4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) +14,9 (0).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Новость по теме
Евгений Гараничев: в такой непростой ситуации Кубок Содружества — это хорошая альтернатива
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023