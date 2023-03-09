Екатерина Юрлова-Перхт: после перерыва в официальных стартах испытываю только радость

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё участие в спринте на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.

«Гонка сегодня интересная. Несмотря на то что светит солнышко, на стрельбище есть коварный ветерок, который иногда поддувает то с одной стороны, то с другой, поэтому на пристрелке были небольшие сомнения по поводу стрельбы лёжа, но, когда я стреляла, было небольшое затишье, поэтому справилась хорошо. Ходом сказывается отсутствие крупных соревнований, поэтому надеюсь, что благодаря этим стартам я чуть-чуть приближу своё оптимальное состояние к чемпионату России.

Я готовилась к этим стартам с детьми в Санкт-Петербурге и, конечно же, с личным тренером. И после перерыва в официальных стартах испытываю только радость, потому что уже забыла, что такое мандраж (смеётся). Радость от того, что трибуны полные, радость от встречи с девчонками и от всей атмосферы соревнований. Я в этом сезоне с удовольствием следила за российскими стартами, которые мне удавалось посмотреть. Довольно-таки хорошо знаю всех девчонок, и очень здорово, что все они меняются между собой и занимают места на пьедестале», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.