Екатерина Юрлова-Перхт: после перерыва в официальных стартах испытываю только радость

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё участие в спринте на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.
«Гонка сегодня интересная. Несмотря на то что светит солнышко, на стрельбище есть коварный ветерок, который иногда поддувает то с одной стороны, то с другой, поэтому на пристрелке были небольшие сомнения по поводу стрельбы лёжа, но, когда я стреляла, было небольшое затишье, поэтому справилась хорошо. Ходом сказывается отсутствие крупных соревнований, поэтому надеюсь, что благодаря этим стартам я чуть-чуть приближу своё оптимальное состояние к чемпионату России.
Я готовилась к этим стартам с детьми в Санкт-Петербурге и, конечно же, с личным тренером. И после перерыва в официальных стартах испытываю только радость, потому что уже забыла, что такое мандраж (смеётся). Радость от того, что трибуны полные, радость от встречи с девчонками и от всей атмосферы соревнований. Я в этом сезоне с удовольствием следила за российскими стартами, которые мне удавалось посмотреть. Довольно-таки хорошо знаю всех девчонок, и очень здорово, что все они меняются между собой и занимают места на пьедестале», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 9 марта 2023
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:02
-
09:44
-
09:34
-
09:15
- 8 марта 2023
-
23:16
-
22:16
-
21:17
-
21:03
-
20:35
-
17:42
-
15:14
-
14:55
-
14:03
-
13:32
-
13:03
-
12:47
-
12:34
- 7 марта 2023
-
22:25
-
20:26
-
18:30
-
16:02
-
12:10
-
00:26
-
00:10
-
00:07
- 6 марта 2023
-
14:39
-
12:02
- 5 марта 2023
-
23:59
-
23:00
-
20:20
-
17:55
-
14:38