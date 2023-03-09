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Антон Смольский рассказал, почему пропустил спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Антон Смольский рассказал, почему пропустил спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский объяснил своё отсутствие в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«К глубочайшему сожалению, да, и меня зацепила болезнь. Сегодня после утренней пробежки почувствовал дискомфорт, пресловутую ломоту. Решил измерить температуру — она оказалась высокой. Сейчас состояние ровное, но температура все ещё повышенная. Очень досадно, ведь подошёл к этим стартам сильно», — приводит слова Смольского журналист Руслан Васильев в своём телеграм-канале.

Напомним, победителем спринта на Кубке Содружества в Тюмени стал российский биатлонист Эдуард Латыпов. Второе место занял Даниил Серохвостов. Третьим стал Василий Томшин.

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