Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на 8-м этапе Кубка мира

Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира-2022/2023, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Спортсменка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй стала другая итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд. Третье место заняла немка Денизе Херрман-Вик.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).

3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).