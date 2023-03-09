Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видеообзор победы Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на 8-м этапе Кубка мира

Видеообзор победы Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на 8-м этапе Кубка мира
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира-2022/2023, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Спортсменка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй стала другая итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд. Третье место заняла немка Денизе Херрман-Вик.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).
3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
На Кубке мира сенсационный подиум! Оказывается, без Бё биатлон может быть непредсказуемым На Кубке мира сенсационный подиум! Оказывается, без Бё биатлон может быть непредсказуемым
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023