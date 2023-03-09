Видеообзор победы Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на 8-м этапе Кубка мира
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Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира-2022/2023, который проходит в Эстерсунде (Швеция).
Спортсменка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй стала другая итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд. Третье место заняла немка Денизе Херрман-Вик.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:
Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).
3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).
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