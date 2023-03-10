Норвежец Легрейд примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выздоровел от коронавирусной инфекции и сможет принять участие в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Ранее сообщалось, что Легрейд не сможет выступить в Эстерсунде, однако норвежский биатлонист восстановился быстрее, чем ожидалось. При этом братья Йоханнес и Тарьей Бё продолжают восстанавливаться и не побегут гонки в Швеции.

«Йоханнес был на тренировке накануне и чувствовал себя хорошо, но мы решили, что будет лучше, если он и Тарьей подождут до Хольменколлена», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эгиля Кристиансена NTB.

Мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится 12 марта.