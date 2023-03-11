Казакевич: не удивил «ноль» Юрловой-Перхт в пасьюте. Она выходит на старт как на праздник

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о выступлении Екатерины Юрловой-Перхт, которая заняла шестое место в гонке преследования на Кубке Содружества в Тюмени.

«На самом деле, меня не удивил «ноль» Екатерины Юрловой-Перхт в гонке, она всегда отличалась своей стабильностью в стрельбе. Плюс она приехала сюда счастливая, довольная. Она же столько времени не выступала — а тут такая приятная атмосфера! Она, наверное, просто выходит как на праздник. Я после гонки ей сказала: «Мне многому предстоит научиться у тебя». Мы сегодня весь день как-то рядышком. При выходе на последний круг я увидела Екатерину впереди себя, поняла, что нужно догонять её. Но она молодец, что смогла так справиться с этой гонкой», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.