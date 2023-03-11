Анастасия Шевченко прокомментировала победу в пасьюте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко высказалась о своей победе в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Волновала ли меня погода? Нет. Это наоборот моя погода. Когда пошёл дождь со снегом, мне моя сеструха, как я её называю, сказала: «Ну ты опять наколдовала. Это твоя трасса, твоя гонка». Я ответила: «Это ещё не моя гонка, потому что снег не такой обильный, каким мог бы быть». И когда он пошёл ещё сильнее, она смеялась, что я ещё больше наколдовала. Я настраивалась на гонку, на судьбу. Очень рада, что так получилось.

Я сейчас очень счастлива. Я справилась с последним рубежом и рада золотой медали. Мои любимые гонки — связка спринт-пасьют. Это очень активные гонки, интересные. В пасьюте надо догонять, ты видишь соперников впереди, либо наоборот убегать. Стрельбой я сегодня довольна. Когда едешь на рубеж и все тебе кричат, ты слышишь своё имя, аж мурашки по коже. Нереальные, непередаваемые ощущения.

Думала, что не смогу совладать со своим ходом, но, когда бежали по дистанции, поняла, что могу где-то добавить. Когда уходила на последний круг, понимала, что своё первое место никому не отдам», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.