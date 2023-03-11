Юрлова-Перхт — о чистой стрельбе: была готова к ветру. Больше переживала, когда был штиль

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о своём выступлении в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсменка не допустила промахов и финишировала шестой.
«Я очень рада, что удалось так сработать на огневом рубеже. Я была готова к ветру, потому что долго тренировалась в сложных условиях. Я даже больше переживала, когда был штиль (улыбается). Думаю, что сегодня гонку определяла стрельба, потому что в лыже-гоночной составляющей я проигрываю девчонкам довольно много, не могу составить конкуренцию. Единственное — я упёрлась на последнем круге, поскольку понимала, что борюсь за шестёрку, за цветы, так что выжала максимум из того, что могу.
Здесь у меня ощущение праздника. Мне очень приятно, что много болельщиков на трибунах. Многие пишут в соцсетях, что рады видеть меня на дистанции. Девчонки весь сезон соревнуются, а я только сейчас, поэтому действительно отношусь ко всему этому как к большому спортивному празднику.
У меня в этом сезоне нет давления, я не выхожу на тренировки из-под палки. У меня просто есть желание. Сейчас я не просто тренируюсь сама, но и делюсь с некоторыми молодыми спортсменами своим опытом, и это, наверное, помогает», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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