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Юрлова-Перхт: моя подготовка к стартам в ментальном плане схожа с программой Йоханнеса Бё

Юрлова-Перхт: моя подготовка к стартам в ментальном плане схожа с программой Йоханнеса Бё
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени высказалась о схожести своей подготовки к стартам с подготовительной программой норвежца Йоханнеса Бё.

«Йоханнес Бё никогда и не скрывал своих секретов. Недавно, после чемпионата мира в Оберхофе, он дал большое интервью, в котором рассказал о своей подготовке и вообще о своём подходе, который он применяет в последние два года. И я могу сказать, что мои направления в подготовке в чём-то схожи с его, именно в ментальном плане (улыбается). Конечно, про физические кондиции и возможности мы не говорим, речь именно о психологии. Он подходит к каждому старту, как к празднику, полностью в себе уверен и показывает то, на что он способен», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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