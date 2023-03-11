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Екатерина Юрлова-Перхт планирует выступить на чемпионате России по биатлону

Екатерина Юрлова-Перхт планирует выступить на чемпионате России по биатлону
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени сообщила, что планирует принять участие в чемпионате России.

«Я очень рада, что у меня есть возможность накануне чемпионата России выступить на таких замечательных стартах, посмотреть, всё ли хорошо в стрелковом компоненте, и что нужно добавить в лыжной составляющей», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что 38-летняя спортсменка приняла решение продолжить профессиональную карьеру. Спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени стал первой официальной гонкой для Юрловой-Перхт после перерыва в карьере.

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