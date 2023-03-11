Сливко рассказала, что помешало ей побороться за победу в пасьюте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала второе место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени, а также поделилась эмоциями от победы Анастасии Шевченко.
«Я рада за Настю Шевченко. Мы с ней дружим, и рада за неё, потому что она, можно сказать, юниорка, и показывает такие высокие результаты. Плюс у неё были проблемы, и я знаю о них, поэтому она герой.
Почему не поборолась на последнем круге? Немножко скольжение было тяжёлое, и с первого круга мне пришлось работать немножко не в том режиме, в котором планировала. Поэтому в концовке гонке мне было тяжело. Я на сервис ни в коем случае не грешу, огромное им спасибо. Скольжение тяжёлое, и найти супер лыжи очень сложно. Перед пристрелкой пошёл снег, и скольжение сильно поменялось. Поэтому сложно было подобрать лыжи», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
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