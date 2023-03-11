Эдуард Латыпов стал обладателем Кубка Содружества сезона-2022/2023

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка Содружества сезона-2022/2023.

Сегодня, 11 марта, спортсмен выиграл гонку преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени. Латыпов набрал 1697 очков и стал недосягаем для соперников. Напомним, на этом этапе турнира не выступает белорусский биатлонист Антон Смольский, который занимает вторую строчку в общем зачёте мужчин.

Заключительная мужская гонка нынешнего розыгрыша Кубка Содружества состоится завтра, 12 марта. Масс-старт на 15 км начнётся в 12:00 мск.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 33.06,8 (3 промаха).

2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 55,1 секунды (4).

3. Александр Поварницын (Россия) +1.12,3 (2).