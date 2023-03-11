Поварницын: был зол на себя перед стартом пасьюта — всё отвлекало. В гонке вработался

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал третье место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Сегодня я доволен гонкой. Был недоволен своим настроем перед стартом — меня всё отвлекало, никак не мог собраться. Был сам на себя зол, что не могу собраться, но в процессе гонки вроде бы вработался. Считаю, что у меня сегодня была хорошая стрельба. Лёжа я пытался работать более расслабленно. А стоя, наверное, мне везло стрелять без сильных порывов. Ну и лыжи сегодня хорошо катили, сервис отлично отработал — им особая благодарность.

На последнем круге чувствовал, что Петя Пащенко идёт медленно. Не знал, чего от него ждать, поэтому хотел проверить, какие у него силы остались. Я попробовал «натянуть», но не убежал, поэтому понял, что Петя очень хорошо готов, и нужно оставлять всё до последнего подъёма.

Думаю, после паузы, связанной с болезнью, я чуть посвежее, чем остальные ребята, и это даёт мне возможность хорошо выступать. Понятно, что спринт дался мне легче, чем пасьют, но это как раз последствия болезни — замедленное восстановление. Но до чемпионата России ещё много времени, надеюсь, что удастся подойти к нему в более оптимальной форме», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.