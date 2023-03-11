Поварницын: был зол на себя перед стартом пасьюта — всё отвлекало. В гонке вработался

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал третье место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
«Сегодня я доволен гонкой. Был недоволен своим настроем перед стартом — меня всё отвлекало, никак не мог собраться. Был сам на себя зол, что не могу собраться, но в процессе гонки вроде бы вработался. Считаю, что у меня сегодня была хорошая стрельба. Лёжа я пытался работать более расслабленно. А стоя, наверное, мне везло стрелять без сильных порывов. Ну и лыжи сегодня хорошо катили, сервис отлично отработал — им особая благодарность.
На последнем круге чувствовал, что Петя Пащенко идёт медленно. Не знал, чего от него ждать, поэтому хотел проверить, какие у него силы остались. Я попробовал «натянуть», но не убежал, поэтому понял, что Петя очень хорошо готов, и нужно оставлять всё до последнего подъёма.
Думаю, после паузы, связанной с болезнью, я чуть посвежее, чем остальные ребята, и это даёт мне возможность хорошо выступать. Понятно, что спринт дался мне легче, чем пасьют, но это как раз последствия болезни — замедленное восстановление. Но до чемпионата России ещё много времени, надеюсь, что удастся подойти к нему в более оптимальной форме», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 11 марта 2023
-
14:16
-
13:58
-
13:52
-
13:37
-
13:29
-
13:16
-
13:05
-
12:48
-
11:30
-
11:18
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
10:12
-
09:31
-
09:00
- 10 марта 2023
-
20:37
-
12:58
-
10:45
-
09:40
-
09:21
-
00:45
- 9 марта 2023
-
22:45
-
22:26
-
21:13
-
20:25
-
20:06
-
20:01
-
19:50
-
18:34
-
18:25