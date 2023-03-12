«Это моя вина». Йоханнес Кюн — об упущенном шансе на победу Германии в эстафете на КМ

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн оценил своё выступление на втором этапе мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен использовал шесть запасных патронов и пробежал один штрафной круг.

«Упущенный шанс на победу — это моя вина. Я многое сделал неправильно, и это очень сильно огорчает. Я раздражён своим выступлением», — приводит слова Кюна Sport1.de.

Напомним, сборная Германии стала третьей в мужской эстафете.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:09.12,4 (0+7).

2. Франция – отставание 22,5 (1+8).

3. Германия +37,4 (1+10).