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Кубок мира по биатлону-2022/2023, Эстерсунд — невероятный рекорд мужской сборной Норвегии в эстафете

Норвежцы в эстафете установили великий рекорд даже без братьев Бё. Как они это делают?!
Андрей Шитихин
Норвежцы в эстафете установили великий рекорд
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Биатлонисты выиграли семь подряд эстафет в рамках Кубка мира.

Невероятный рекорд установила мужская сборная Норвегии по биатлону, одержав седьмую подряд победу в эстафетах в рамках Кубка мира. Ещё никогда в истории ни одна сборная не доминировала так невероятно и безоговорочно. При этом в Эстерсунде, где и был установлен рекорд, норвежцы выступали вторым составом – без братьев Бё и Легрейда.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 марта 2023, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:09:12.4
2
Франция
+22.5
3
Германия
+37.4

Коронавирус в биатлоне подкосил многие команды. Но именно Норвегия пострадала больше других. Йоханнес и Тарьей Бё даже не приехали в Эстерсунд, шанс для выступления Стурлы Легрейда выступить в масс-старте ещё остаётся.

По сути, норвежцы на эстафету привлекли резервистов – Эндре Стрёмсхейма и Вебьёрна Сёрума. Йоханнес Дале, бывает, балансирует между Кубком мира и Кубком IBU, а вот Ветле Шоста Кристиансена тренеры сборной Норвегии часто ставят на заключительный этап.

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И даже в таком составе норвежцы вновь победили, постоянно находясь в числе лидеров. Никто из биатлонистов, бежавших на первом, втором и третьем этапах, не провалился. Все прилично стреляли, достаточно быстро бежали и контролировали ситуацию. Рядом с норвежцами были поочерёдно сборные Швейцарии, Италии, Канады, Чехии. Но в итоге в числе претендентов на медали к последнему этапу вместе с Норвегией остались куда более привычные болельщикам команды Швеции, Германии и Франции.

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Но Кристиансен настолько классно прошёл свой этап, что позволил себе после блистательной стрельбы стоя повернуться к заполненным трибунам и поклонился шведским болельщикам. Ветле Шоста принёс своей команде седьмую победу подряд в рамках Кубка мира. В нынешнем сезоне норвежцы выиграли все пять эстафет, а прошлый закончили двумя победами. Эта серия, равной которой ещё не было в истории, в следующем сезоне может быть продолжена.

Фабьен Клод не смог поддержать темп Кристиансена, но не позволил соперникам посягнуть на французское серебро. А вот Бенедикт Долль практически из безнадёжной ситуации вытащил сборную Германии на третье место. После заключительной стрельбы он обошёл шведа Пеппе Фемлинга, к огромному огорчению местных трибун.

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Что касается норвежцев, то возникает лишь один вопрос – как они с таким доминированием по ходу сезона умудрились проиграть эстафету на чемпионате мира в Оберхофе? Но тем и интересен спорт, что на главных стартах всегда происходит что-то неожиданное. На ЧМ-2023 поражение норвежцев стало самой громкой сенсацией, и здорово, что она случилась. Конечно, норвежцы молодцы, но тотальное доминирование представителей этой страны в мужских лыжных гонках и биатлоне вряд ли идёт на пользу видам спорта.

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