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Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Испытываю страх перед каждой гонкой». Вирер рассказала о проблемах с самооценкой

«Испытываю страх перед каждой гонкой». Вирер рассказала о проблемах с самооценкой
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о проблемах с самооценкой.

«Мой тренер говорит, что никогда не встречал профессиональной спортсменки с такой низкой самооценкой и такими хорошими результатами. Я бы хотела иметь высокую самооценку и радоваться своим результатам. Но перед каждой гонкой я испытываю страх, боюсь проехать плохо и не суметь чисто отстрелять. Правда, теперь я научилась с этим мириться», — приводит слова Вирер NRK.

Напомним, сегодня, 12 марта, состоится женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция). Начало гонки — в 15:00 мск.

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