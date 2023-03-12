«Испытываю страх перед каждой гонкой». Вирер рассказала о проблемах с самооценкой
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о проблемах с самооценкой.
«Мой тренер говорит, что никогда не встречал профессиональной спортсменки с такой низкой самооценкой и такими хорошими результатами. Я бы хотела иметь высокую самооценку и радоваться своим результатам. Но перед каждой гонкой я испытываю страх, боюсь проехать плохо и не суметь чисто отстрелять. Правда, теперь я научилась с этим мириться», — приводит слова Вирер NRK.
Напомним, сегодня, 12 марта, состоится женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция). Начало гонки — в 15:00 мск.
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