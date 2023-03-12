Анастасия Гореева прокомментировала победу в масс-старте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала своё выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества. Спортсменка стала первой.
«Получилось сегодня за счёт стрельбы и хорошей работы лыж. Я в принципе неплохо готова на этом этапе. Спринт пробежала очень хорошо, с таким штрафом была пятой. Вчера меня, конечно, подвёл инвентарь, из-за чего я расстроилась. Сегодня лыжи ехали великолепно, плюс, как мне кажется, у меня была отличная стрельба, поэтому я и выиграла.
Прекрасная погода, небольшой морозец — всё говорило, что гонка будет хорошей. Два промаха по этой гонке для меня отлично, потому что, бывает, я и по три штрафа с одного рубежа могу собрать. Сегодня два штрафа при небольшом ветре — считаю, что справилась на четыре с плюсом. Это придаёт уверенности перед чемпионатом России. Сейчас будет небольшой перерыв, но, я надеюсь, не растеряю уверенность в себе и продолжу быть высоко», — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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