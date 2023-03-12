Итальянка Доротея Вирер прокомментировала победу в масс-старте на Кубке мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о своём выступлении в женском масс-старте на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция).
«Я очень довольна результатом, в том числе потому, что я не очень хорошо чувствовала себя во время разминки. Поэтому я хотела сосредоточиться на стрельбе, чтобы вновь сделать «ноль». Думаю, что сейчас нахожусь в лучшей форме, чем прежде. Я была больше сосредоточена на себе и своих ощущениях, чем на том, чтобы выложиться по полной. И да, мне нравится в Эстерсунде», — приводит слова Вирер Fondo Italia.
Биатлон. Эстерсунд, Швеция. Кубок мира. Восьмой этап. Масс-старт. 12,5 км. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 31.58,5 (0 промахов).
2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 6,3 секунды (0).
3. Жулия Симон (Франция) +11,1 (1).
- 12 марта 2023
-
16:18
-
15:33
-
14:02
-
13:48
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:37
-
12:26
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:12
-
10:27
-
09:40
-
09:35
-
09:00
- 11 марта 2023
-
22:34
-
20:51
-
20:18
-
20:09
-
19:41
-
17:35
-
17:10
-
14:16
-
13:58
-
13:52
-
13:37
-
13:29
-
13:16
-
13:05
-
12:48
-
11:30
-
11:18
-
10:57