Итальянка Доротея Вирер прокомментировала победу в масс-старте на Кубке мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о своём выступлении в женском масс-старте на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция).

«Я очень довольна результатом, в том числе потому, что я не очень хорошо чувствовала себя во время разминки. Поэтому я хотела сосредоточиться на стрельбе, чтобы вновь сделать «ноль». Думаю, что сейчас нахожусь в лучшей форме, чем прежде. Я была больше сосредоточена на себе и своих ощущениях, чем на том, чтобы выложиться по полной. И да, мне нравится в Эстерсунде», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Биатлон. Эстерсунд, Швеция. Кубок мира. Восьмой этап. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 31.58,5 (0 промахов).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 6,3 секунды (0).

3. Жулия Симон (Франция) +11,1 (1).