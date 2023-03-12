«Сильно горжусь собой!» Динара Алимбекова-Смольская — о завоевании Кубка Содружества

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о завоевании Кубка Содружества — 2022/2023.

«Все волнения позади! Впрочем, даже сейчас, держа в руках трофей, спрашиваю себя: «Действительно победа?» Если честно, то предполагала, что всё дастся ещё более тяжело. Кстати, признаюсь: в субботу вечером размышляла на такую тему – как реагировать, если случится поражение, упущу Кубок Содружества? Конечно, можно было бы вспомнить, как в августе в Сочи, где выступала сразу после болезни, пропустила одну гонку. Однако это бы вряд ли утешило. Я всё поставила на победу. А ведь только самые близкие люди знают, чего мне стоило забрать этот трофей. В своих интервью я не раскрывала всех нюансов. Но главное, что, несмотря на сложности, я выстояла. Не скрою: сейчас я сильно горжусь собой и счастлива!» — приводит слова Алимбековой-Смольской Sputnik.by.