«Сильно горжусь собой!» Динара Алимбекова-Смольская — о завоевании Кубка Содружества

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о завоевании Кубка Содружества — 2022/2023.
«Все волнения позади! Впрочем, даже сейчас, держа в руках трофей, спрашиваю себя: «Действительно победа?» Если честно, то предполагала, что всё дастся ещё более тяжело. Кстати, признаюсь: в субботу вечером размышляла на такую тему – как реагировать, если случится поражение, упущу Кубок Содружества? Конечно, можно было бы вспомнить, как в августе в Сочи, где выступала сразу после болезни, пропустила одну гонку. Однако это бы вряд ли утешило. Я всё поставила на победу. А ведь только самые близкие люди знают, чего мне стоило забрать этот трофей. В своих интервью я не раскрывала всех нюансов. Но главное, что, несмотря на сложности, я выстояла. Не скрою: сейчас я сильно горжусь собой и счастлива!» — приводит слова Алимбековой-Смольской Sputnik.by.
- 12 марта 2023
-
17:28
-
17:19
-
16:18
-
15:33
-
14:02
-
13:48
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:37
-
12:26
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:12
-
10:27
-
09:40
-
09:35
-
09:00
- 11 марта 2023
-
22:34
-
20:51
-
20:18
-
20:09
-
19:41
-
17:35
-
17:10
-
14:16
-
13:58
-
13:52
-
13:37
-
13:29
-
13:16
-
13:05
-
12:48
-
11:30