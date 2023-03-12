Серохвостов: после гонки пришлось искать на месте падения запчасти от винтовки

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о поломке винтовки во время мужского масс-старта на этапе Кубка Содружества.
Напомним, перед первой стрельбой Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку, не смог провести стрельбу и был вынужден сняться с гонки.
«Что произошло с винтовкой? У меня только ремень отвалился, полностью сломались три обоймы, у одной отлетели колпаки, и заглушка сломалась и вылетела. Ещё посмотрю, что с диоптром и прицелом, но вроде они целые.
После гонки пришлось искать на месте падения пружинки для обойм и крепёж на пружинки, потому что обоймы стоят около семи тысяч рублей, может, сейчас ещё дороже. Пружинки и крепёж на пружинки — это две важные вещи, которые нужны для того, чтобы обойма работала. Вроде я всё нашёл, и это всё целое.
Да, это те самые обоймы с забавными надписями, но у меня их много (улыбается).
Думал ли продолжить гонку? Я подумал, что, в принципе, можно добежать, потому что ремень ещё смогу надеть. Мне нужен был ключ, и я попросил его на рубеже. Но когда я лёг, увидел, что все обоймы выпали, одна осталась. Я её зарядил, начал стрелять, а весь затвор забился снегом, до конца не закрывался, поэтому не смог стрелять.
Запасную винтовку мне не дали (улыбается), у меня её нет. Возможно, если бы приготовили, была бы», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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