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Тренер сборной России по биатлону Истомин: остальным нужно поучиться у Юрловой-Перхт

Тренер сборной России по биатлону Истомин: остальным нужно поучиться у Юрловой-Перхт
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением о возвращении биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт на официальные соревнования.

«Большое спасибо Екатерине, что она приехала сюда и выступила, потому что она, можно сказать, дала бесплатный мастер-класс всем остальным девочкам, как нужно работать на рубеже, в первую очередь. Я думаю, что остальным просто нужно у неё учиться. Пока она здесь, пока она бегает с нами, им нужно использовать это и учиться», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что 38-летняя спортсменка приняла решение продолжить профессиональную карьеру. Спортсменка приняла участие в гонках на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени.

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