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Интервью с тренером сборной России по биатлону Артёмом Истоминым – осыпание лепестками роз, чемпионат России по лыжам

Тренера сборной России по биатлону осыпали лепестками роз. Мы выяснили, каково ему было
Ангелина Николаева
Подопечные нестандартно поздравили Артёма Истомина
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Подопечные нестандартно поздравили Артёма Истомина. А он после этого поделился эмоциями с «Чемпионатом».

На заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени спортсменки группы Артёма Истомина заняли три первых места в масс-старте, а после церемонии награждения в шутку осыпали тренера лепестками роз.

Об этом забавном поздравлении, предстоящем выступлении биатлонистов своей группы на лыжном чемпионате России и финале Кубка Содружества Истомин рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Серохвостов был готов бороться с Латыповым»

– Артём, вы довольны выступлением своей группы на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени?
– Сложно сказать, всё-таки я оцениваю саму работу – по дистанции, на огневом рубеже, кто и как справлялся технически, тактически и так далее. И это важнее, чем медали, итоговые результаты. Неудачные моменты есть: где-то с лыжами промахнулись, где-то – с тактической работой по дистанции, во время пасьюта была сложная ветровая обстановка – мы ошибались.

– Но от результатов женского масс-старта, где весь подиум заняли ваши спортсменки, удовлетворение есть?
– Нельзя быть недовольным итоговым результатом, когда три медали в одной гонке забираешь. Но, конечно, техническую и тактическую работу можно было бы сделать получше.

– После церемонии награждения женского масс-старта команда засыпала вас лепестками роз. Как ощущения?
– В первый раз такое. Они мне просто предложили, чтоб я лёг, а они меня будут осыпать, потом уже просто пошло по накатанной (улыбается). Это так, шутки, развлечение.

Подопечные нестандартно поздравили Артёма Истомина

Подопечные нестандартно поздравили Артёма Истомина

Фото: Сергей Аверьянов, пресс-служба СБР

– Выступление мужской части команды в Тюмени как можете оценить?
– Что касается Даниила Серохвостова, после болезни две медали для него – это неплохо. В масс-старте он был готов бороться и с Эдиком Латыповым, настраивался на это, чувствовал себя хорошо, видно, что разгонялся от гонки к гонке. Но падение подпортило его планы.

С Каримом Халили мы сейчас готовимся к чемпионату России, проделали работу перед стартами в Тюмени. В спринтерской гонке мы больше лыжами проиграли, в преследовании состояние было уже лучше, но со стрельбой не получилось совладать, и в масс-старте штрафы откинули его далеко назад.

– Серохвостов кажется манёвренным лыжником. Удивило его падение в масс-старте?
– Со спуска ехала большая группа, и понятно, что он манёвренный, но там просто было без шансов, все ехали очень плотно.

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«Остальным нужно учиться у Юрловой-Перхт»

– На этап Кубка Содружества в Тюмени приехала ваша мама. Наверное, в её присутствии особенно сильно хотелось, чтобы группа показала высокий результат?
– Результат всегда хочется (улыбается). Она впервые оказалась в этой атмосфере, она не спортсменка, и, конечно, для неё это всё непривычно, интересно, энергично. Мне приятно, что она получила такие эмоции.

Екатерина Юрлова-Перхт достойной выступила на этапе в Тюмени, хотя до этого в последний раз соревновалась год назад. Что об этом думаете?
– Большое спасибо Екатерине, что приехала сюда и выступила, потому что она, можно сказать, дала бесплатный мастер-класс всем остальным девочкам, как нужно работать на рубеже в первую очередь. Я думаю, что остальным просто нужно у неё учиться. Пока она здесь, пока бегает с нами, им нужно использовать это и учиться.

– В этом сезоне у спортсменок вашей группы возникали проблемы с разножкой на финише. У Гербуловой в Ижевске, у Екатерины Носковой в борьбе с Динарой Алимбековой-Смольской. Сейчас проблема решена?
– Мы отрабатывали этот момент (улыбается). В Тюмени у нас даже была выделена отдельная тренировка. Они заслужили, так сказать. Это всё задел на будущее. Ладно здесь, но, когда на чемпионате мира или на Олимпийских играх такая ситуация происходит, и ты проигрываешь разножку, психологически из этого состояния потом тяжело выбраться.

Подопечные нестандартно поздравили Артёма Истомина

Подопечные нестандартно поздравили Артёма Истомина

Фото: Сергей Аверьянов, пресс-служба СБР

– Главными стартами этого сезона называли соревнования в Ижевске и в Чайковском. Показала ли ваша группа тот результат, на который вы рассчитывали?
– У нас два человека, одни из лидеров команды, вывалились из-за болезни – это Елизавета Каплина и Даниил Серохвостов. И если смотреть в целом по группе, из-за этого мы получили большой проигрыш. Если разбирать каждую гонку, было много нюансов, моментов, когда мы на последнем рубеже отдавали медаль, отдавали первое место. И вот это расстраивает больше всего, потому что последние рубежи – как раз та надёжность, которую нам нужно совершенствовать.

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«Тренировка с участием топовых лыжников»

– Впереди лыжный чемпионат России. Кто из ваших спортсменов там выступит?
– Планируется, что Елизавета Каплина и Екатерина Носкова. По Лизе мы, конечно, сейчас ещё будем смотреть. Она настроена, однако буквально здесь, в Тюмени, перед стартами у неё появились болевые ощущения в пояснице, и она бегала практически на обезболивающих, но это не совсем правильно. Если мы успеем к началу чемпионата России восстановиться, будем стартовать.

– На какой результат на этих стартах рассчитываете?
– Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого (улыбается), потому что планировали провести для себя просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Всё-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое. Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладываются, потому что есть много нюансов, о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят. И им, конечно, было бы полезно посмотреть на это всё вживую, ощутить на себе. Больше участвуем с этой целью. Безусловно, хочется развивать их как лыжников, чтобы они были сильнее, но для этого и нужно быть рядом с лыжниками.

К каким-то занятым местам мы не будем готовиться, потому что у нас впереди свой чемпионат России. И ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт.

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