«Плачу тому, кто скажет, как победить Йоханнеса». Тарьей Бё попросил совета у болельщиков

Норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к болельщикам с просьбой рассказать, как он может опередить своего младшего брата Йоханнеса Бё на трассе.

«В последнее время я неплохо выступаю, но всё ещё не могу победить своего брата. Пожалуйста, подскажите, как это сделать. Заплачу 200 тыс. норвежских крон (около € 17,5 тыс.) за лучший совет», — написал Бё на своей странице в социальных сетях.

Биатлонист получил множество комментариев, среди которых были ответы других спортсменов. Бё-старшему советовали прятать от брата лыжи, менять его лыжные ботинки на обувь несколькими размерами меньше или извлекать патроны из винтовки.

«Можно заразить его коронавирусом, хотя это, как мы видим, не особо помогает», — написал французский биатлонист Фабьен Клод.