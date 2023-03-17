«Спортсмены больше не слышат нас». Тренеры сборной Франции объявили об отставке

Тренеры сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили о том, что завершают свою работу в национальной команде.
«Мы вынуждены принять тот факт, что мы утратили взаимопонимание с нашими спортсменами.
Мы подвели итоги, провели анализ, что получилось, а что – нет. Спортсмены высказали своё мнение, и на сегодняшний день похоже, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжить работу, но не можем, потому что сейчас наша коммуникация нарушена», — сказал Виттоз в интервью Le Dauphine.
«Они немного устали от наших установок, от нашего тренировочного процесса. Я тоже считаю, что мы уже не даём былой эффективности. У нас было достаточно идей о том, как всё исправить, но они не сработали. Они не воспринимаются так, как это было раньше.
Сразу же появляются сомнения, а тренировочный процесс сильно зависит от уверенности – в какой-то момент мы заметили, что её не хватает», — добавил Фавр.
Отметим, что на данный момент французская биатлонистка Жулия Симон занимает первое место в общем зачёте Кубка мира. Лучший француз из мужчин — Фабьен Клод — находится на девятой строчке.
Виттоз и Фавр работали в сборной Франции с 2018 года.
- 17 марта 2023
-
22:22
-
19:07
-
18:49
-
17:56
-
16:33
-
13:03
-
12:28
-
10:36
-
09:00
-
00:44
- 16 марта 2023
-
23:34
-
23:13
-
22:57
-
22:14
-
21:43
-
20:40
-
20:29
-
18:37
-
18:26
-
16:20
-
15:59
-
15:24
-
14:49
-
12:20
-
11:38
-
09:54
-
09:00
- 15 марта 2023
-
23:30
-
21:22
-
18:33
-
16:25
-
15:46
-
15:27
-
14:39
-
14:29