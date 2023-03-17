«Спортсмены больше не слышат нас». Тренеры сборной Франции объявили об отставке

Тренеры сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили о том, что завершают свою работу в национальной команде.

«Мы вынуждены принять тот факт, что мы утратили взаимопонимание с нашими спортсменами.

Мы подвели итоги, провели анализ, что получилось, а что – нет. Спортсмены высказали своё мнение, и на сегодняшний день похоже, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжить работу, но не можем, потому что сейчас наша коммуникация нарушена», — сказал Виттоз в интервью Le Dauphine.

«Они немного устали от наших установок, от нашего тренировочного процесса. Я тоже считаю, что мы уже не даём былой эффективности. У нас было достаточно идей о том, как всё исправить, но они не сработали. Они не воспринимаются так, как это было раньше.

Сразу же появляются сомнения, а тренировочный процесс сильно зависит от уверенности – в какой-то момент мы заметили, что её не хватает», — добавил Фавр.

Отметим, что на данный момент французская биатлонистка Жулия Симон занимает первое место в общем зачёте Кубка мира. Лучший француз из мужчин — Фабьен Клод — находится на девятой строчке.

Виттоз и Фавр работали в сборной Франции с 2018 года.