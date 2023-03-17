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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: интрига в женском зачёте Кубка мира по биатлону умерла — Жулия Симон должна выиграть

Интрига в Кубке мира по биатлону — всё! Стихия почти лишила Доротею Вирер шансов на победу
Михаил Чесалин
Стихия почти лишила Доротею Вирер шансов
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Итальянка имела реальный шанс догнать француженку Симон за три оставшиеся гонки. Но первую же отменили из-за снегопада.

Перед заключительным этапом Кубка мира по биатлону в Хольменколлене интрига в женском общем зачёте ещё жила. Да, у француженки Жулии Симон был солидный отрыв от преследовательниц, но итальянка Доротея Вирер в конце сезона набрала форму и вполне могла с лидером потягаться.

А помешал ей форс-мажор – отмена спринта из-за снегопада.

Теперь вырваться на первое место Вирер поможет только чудо.

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Перед заключительным этапом расклад по очкам был таким: у Симон – 1003 балла, у Вирер – 859. Разница в 144 очка, конечно, большая, но отыгрываемая. Это показал, например, этап в Эстерсунде, где за две личных гонки Вирер приблизилась к Симон на 70 очков. Да, Доротея выиграла и индивидуальную гонку, и масс-старт, но и Жулия не провалилась – была четвёртой и третьей.

Учитывая, в какой форме пребывает Вирер, можно было себе представить, что она способна быть на вершине и в трёх заключительных гонках сезона. А если Жулия в одной из них допустила бы серьёзную осечку, то борьба за «Большой хрустальный глобус» среди женщин могла бы обостриться до предела.

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Но в пятницу в Норвегии разразился страшный снегопад. Организаторы сделали всё возможное, чтобы провести спринт, но стихия бушевала слишком сильно.

Было принято решение перенести спринт на субботу, 18 марта. А пасьют, который должен был пройти в этот день, соответственно, отменить.

И это решение практически уничтожило интригу. Отыграть 144 очка за две гонки намного сложнее, чем за три. Говоря прямо, это практически невозможно.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2022/2023

Если Доротея выиграет и спринт, и заключительный масс-старт, то наберёт в копилку 1039 очков. То есть Жулии в двух гонках достаточно получить 37 баллов, чтобы гарантировать себе «Большой хрустальный глобус». Если в спринте Симон финиширует хотя бы на шестом месте (40 баллов), то будет уже недосягаемой.

Чисто теоретически можно представить себе, что Жулия провалится и в спринте, и в масс-старте, но шанс на это невелик. Возможны также болезнь или травма, но, согласитесь, добыть трофей из-за форс-мажора не так уж здорово.

Доротее в концовке сезона просто не повезло. Её красивая и немножко сказочная борьба за Кубок мира закончилась, даже толком не успев начаться.

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