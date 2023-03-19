Кубок мира по биатлону — 2022/2023: во сколько мужской масс-старт, где смотреть

Сегодня, 19 марта, в Хольменколлене (Норвегия) пройдёт мужской масс-старт на 15 км в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.

Соревнования начнутся в 14:50 мск. Трансляция гонки будет доступна в Okko.

Время указано московское.

Победителем общего зачёта сезона-2022/2023 стал норвежец Йоханнес Бё. Его партнёры по сборной Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен заняли оставшиеся места на пьедестале.

Борьба развернётся за «Малый хрустальный глобус» в мужском масс-старте. Перед гонкой лидером в данной дисциплине является Кристиансен с 210 очками, на втором месте идёт Йоханнес Дале со 188 очками, а третью позицию занимает Легрейд со 163 очками.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине.