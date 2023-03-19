«Это идеальная точка». Йоханнес Бё — о победе в заключительной гонке сезона в Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

«Это идеальная точка. Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой и иметь достаточно высокую мотивацию, чтобы действительно добиться этого», — приводит слова Бё VG.

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).

2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).

Напомним, этот старт был заключительным для мужчин в нынешнем сезоне. Сегодня, 19 марта, состоится последняя женская гонка, которой также будет масс-старт. Начало гонки — в 17:10 мск.