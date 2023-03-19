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Эльвира Эберг выиграла молодёжный зачёт Кубка мира среди женщин

Эльвира Эберг выиграла молодёжный зачёт Кубка мира среди женщин
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стал обладательницей приза за победу в молодёжном зачёте Кубка мира сезона-2022/2023.

Во вчерашнем спринте в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) Эберг показала лишь 72-й результат среди всех участниц. В прошедшем сегодня масс-старте шведка участия не принимала. Тем не менее олидный очковый запас (764) позволил Эберг сохранить первое место в зачёте биатлонисток в возрасте до 25 лет. Второе место досталось француженке Лу Жанмонно (593). Третьей стала ещё одна француженка Софи Шово (321).

Кубок мира. Женщины. Молодёжный зачёт

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 764.
2. Лу Жанмонно (Франция) — 593.
3. Софи Шово (Франция) — 321.
4. Анна Гандлер (Австрия) — 177.
5. Эми Басерга (Швейцария) — 189.

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