Эльвира Эберг выиграла молодёжный зачёт Кубка мира среди женщин

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стал обладательницей приза за победу в молодёжном зачёте Кубка мира сезона-2022/2023.

Во вчерашнем спринте в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) Эберг показала лишь 72-й результат среди всех участниц. В прошедшем сегодня масс-старте шведка участия не принимала. Тем не менее олидный очковый запас (764) позволил Эберг сохранить первое место в зачёте биатлонисток в возрасте до 25 лет. Второе место досталось француженке Лу Жанмонно (593). Третьей стала ещё одна француженка Софи Шово (321).

Кубок мира. Женщины. Молодёжный зачёт

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 764.

2. Лу Жанмонно (Франция) — 593.

3. Софи Шово (Франция) — 321.

4. Анна Гандлер (Австрия) — 177.

5. Эми Басерга (Швейцария) — 189.