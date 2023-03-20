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Губерниев: если у сборной по биатлону появится главный тренер, это должен быть Каминский

Губерниев: если у сборной по биатлону появится главный тренер, это должен быть Каминский
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Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями относительно кандидатуры на пост нового главного тренера сборной России по биатлону.

«Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Юрий Каминский! Тут всё абсолютно понятно! Не сомневаюсь, что Минспорта и ЦСП будут двумя руками за!

Но тут возникают знатоки из СБР, и они неправильно, боюсь, ответят на данный вопрос! Но шансов у сомнительной кандидатуры на пост главного от СБР нет никаких!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в январе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о назначении Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной. Юрий Каминский является старшим тренером национальной команды.

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