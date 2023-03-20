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Бьорндален: не думаю, что Бё удастся повторить успех нынешнего сезона

Бьорндален: не думаю, что Бё удастся повторить успех нынешнего сезона
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Легенда норвежского биатлона Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о впечатлениях от выступлений своего соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё в сезоне-2022/2023 Кубка мира.

«Это совершенно запредельно. 19 побед за один сезон. Нет никого, кто был бы рядом! Когда видишь, как он бежит, кажется, что остальные не отрабатывали технику катания на лыжах. Он превосходит всех в том, как он двигается на лыжах, и ему удаётся удерживать позиции намного лучше, чем любому другому, у него нет конкурентов. Удастся ли ему повторить это в следующем сезоне? Нет, я так не думаю. Но ему это не нужно», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

Напомним, Йоханнес Бё в прошедшем сезоне набрал 1589 очков в общем зачёте Кубка мира и досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус», одержав 19 побед в 25 гонках.

Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы». Два трофея у него увёл другой норвежец Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы». Два трофея у него увёл другой норвежец
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