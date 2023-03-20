«Думаю, никогда не сделаю ничего подобного». Й. Бё — о завершившемся сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё отреагировал на предсказание своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена о том, что он не сможет повторить результат сезона-2022/2023.
«Я согласен, и немного глупо считать иначе. Поэтому я должен наслаждаться этим сезоном. Думаю, что никогда не сделаю ничего подобного», — рассказал Бё изданию Dagbladet.
Напомним, ранее легендарный Бьорндален рассказал о впечатлениях от выступлений Бё, отметив совершенно запредельный результат — 19 побед за один сезон. При этом Уле-Эйнар усомнился в том, что Йоханнес сможет повторить свой результат, однако подчеркнул, что не думает, что для последнего это будет необходимо.
Йоханнес Бё в нынешнем сезоне набрал 1589 очков в общем зачёте Кубка мира и досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус», выиграв 19 гонок из 25 возможных.
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