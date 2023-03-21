Латыпов дал совет начинающим спортсменам в условиях отстранения

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился советом с начинающими спортсменами в условиях отстранения от международных стартов.

«Спортсменам могу дать такой совет: никогда не отчаивайтесь и не унывайте, работайте над собой и идите к своей мечте, никогда не останавливайтесь. Проводите работу над ошибками, чтобы стать сильнее и показывать достойные результаты на всех соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и, конечно же, Олимпийские игры. Всегда должна быть вера в себя, вера в то, что всё будет хорошо. У наших спортсменов всё обязательно получится, надо только стараться, двигаться вперёд и никогда не сдаваться», — приводит слова Латыпова официальный сайт Олимпийского комитета России.