«Медалей, конечно, не хватало». Поршнев — о текущем сезоне

Российский биатлонист Никита Поршнев поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске и рассказал, какую задачу ставил на этот сезон.
«Перед своими болельщиками нужно было выступать максимально хорошо, и это у меня получилось: два нуля и неплохой ход. Помимо болельщиков на трибунах меня сегодня поддерживала семья: жена и дочь. Поэтому всё было круто.
Мне всегда на этой трассе комфортно, потому что подъёмы не такие длинные, а сразу после них идут спуски. В небольшой подъём я могу потерпеть, но потом мне надо восстановиться. Так что ходом у меня здесь обычно получается, а если ещё и стрельба получается и плюс лыжи и болельщики — вот это всё и привело к такому результату.
В этом сезоне я ставил перед собой задачу пробежать как можно больше стартов. До этого я обычно бегал 18-20 гонок, а в этом у меня уже почти 30. Хотел везде выступать стабильно. Так и получалось, но медалей, конечно, не хватало», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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