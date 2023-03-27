Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Н. Шевченко: боялась переходить в группу Шашилова, но он уверил меня, что всё будет хорошо

Н. Шевченко: боялась переходить в группу Шашилова, но он уверил меня, что всё будет хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко, ставшая победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 в Ханты-Мансийске, рассказала, как проходила её подготовка в группе тренера Михаила Шашилова.

«На первых этапах обучения стрельбе Михаил Викторович давал мне основы. Затем на три или четыре сбора со мной ездил тренер по стрельбе Юрий Иосифович Вдовин из Уфы — он учил меня стрелять. И, конечно, Николай Степанович Загурский многое внёс в мою подготовку — и продолжает вносить до сих пор.

На самом деле я пока ещё не такой классный стрелок. Просто могу собраться на отдельную гонку, и всё получается. Возможно, мой пример привлечёт внимание лыжников, которые хотели бы перейти, но боятся. На самом деле таких немало. Я тоже боялась переходить, но родные и Михаил Викторович Шашилов уверили меня, что всё будет хорошо. И вот [всё] получилось!» — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Материалы по теме
Будущие звёзды российского биатлона — кто они? Рассказываем о тех, кого уже ждут в сборной
Будущие звёзды российского биатлона — кто они? Рассказываем о тех, кого уже ждут в сборной
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023