Н. Шевченко: боялась переходить в группу Шашилова, но он уверил меня, что всё будет хорошо

Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко, ставшая победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 в Ханты-Мансийске, рассказала, как проходила её подготовка в группе тренера Михаила Шашилова.

«На первых этапах обучения стрельбе Михаил Викторович давал мне основы. Затем на три или четыре сбора со мной ездил тренер по стрельбе Юрий Иосифович Вдовин из Уфы — он учил меня стрелять. И, конечно, Николай Степанович Загурский многое внёс в мою подготовку — и продолжает вносить до сих пор.

На самом деле я пока ещё не такой классный стрелок. Просто могу собраться на отдельную гонку, и всё получается. Возможно, мой пример привлечёт внимание лыжников, которые хотели бы перейти, но боятся. На самом деле таких немало. Я тоже боялась переходить, но родные и Михаил Викторович Шашилов уверили меня, что всё будет хорошо. И вот [всё] получилось!» — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.