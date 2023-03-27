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«У меня нет ощущения, что я не на своём месте». Шевченко — о решении перейти в биатлон

«У меня нет ощущения, что я не на своём месте». Шевченко — о решении перейти в биатлон
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Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко, ставшая победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 в Ханты-Мансийске, заявила, что не собирается возвращаться в лыжные гонки.

Напомним, о переходе в биатлон Шевченко объявила весной прошлого года. В качестве причин, которые побудили её сменить вид спорта, бывшая лыжница назвала усталость от лыжных гонок и желание попробовать что-то новое.

«У меня нет ощущения, что я где-то не на своём месте, что мне надо быть в лыжах. Я полностью окунулась в биатлон, и мне очень нравится. У меня не было мыслей о том, чтобы вернуться обратно в лыжи», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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