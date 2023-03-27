«У мужчин всё было понятно». Российская биатлонистка — об итогах чемпионата мира — 2023

21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина высказалась об итогах прошедшего без отечественных спортсменов чемпионата мира – 2023.

В сезоне-2022/2023 Калинина единственной юниоркой, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«На чемпионате мира была интересная борьба среди девушек, потому что у них постоянно меняется шестёрка лидеров, а у мужчин все было понятно (улыбается). Особо я никого не выделяла, но мне нравится Йоханнес Бё, нравится Доротея Вирер. Смотрю за молодыми девчонками, с кем я раньше бегала на международных соревнованиях. За той же Ханной Аухенталлер, которая стала чемпионкой мира в составе сборной Италии.

Но в Европе всё устроено немного по-другому. Там меньше народу, и часто бывает, что такие молодые спортсменки уже выступают на взрослом Кубке мира. Хотя, конечно, я немного расстраиваюсь и думаю о том, а как бы я там выступала? Но что есть, то есть, боремся», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.