«Есть возможность побегать с сильнейшими». Калинина — о плюсах отстранения России в спорте

21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала, какие плюсы можно найти в том, что сильнейшие отечественные биатлонисты провели сезон-2022/2023 в России.

Калинина является единственной юниоркой, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«Для таких молодых спортсменов, как я, плюс в том, что нам есть на кого равняться, то есть мы можем чему-то научиться, что-то почерпнуть для себя. Мне, конечно, очень интересно за ними тянуться и наблюдать. Это очень классно, что есть такая возможность побегать с сильнейшими.

Как раз в Рыбинске на масс-старте, когда я боролась за шестое место, я целый круг продержалась за Екатериной Носковой. Честно говоря, тогда я просто была в шоке, потому что тогда я просто на морально-волевых бежала, терпела и сама себя внутри подбадривала», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.