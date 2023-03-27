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Биатлонистка Калинина объяснила, как догнала по скорострельности лидеров Кубка мира

Биатлонистка Калинина объяснила, как догнала по скорострельности лидеров Кубка мира
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21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина, которая отличается высокой скорострельностью, рассказала, как догнала по этому показателю лидеров Кубка мира.

Калинина — единственная юниорка, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«Когда я была в юношеской сборной, у нас были тренировки, направленные на развитие скорострельности. В тот момент я и начала учиться быстро стрелять. Потом, когда попала в юниорскую сборную, мы тоже работали над этим компонентом. У меня самой также было большое желание научиться быстро стрелять. На каждой тренировке я старалась как можно быстрее сделать первый выстрел и стрелять в определённом ритме, но не в ущерб качеству. Так постепенно я и пришла к такой стрельбе. Это дошло до автоматизма. Быстро стрелять я начала, ещё бегая по девушкам, но тогда я тратила больше времени, чем сейчас.

Бывает, смотрю аналитику гонок на Кубке мира. Смотрю, кто и как стреляет. Отдельно обращаю внимание на скорострельность. Мне это интересно.

Кто для меня пример в стрельбе? Не могу выделить кого-то одного – Доротея Вирер, Йоханнес Бё, Марте Рёйселанд, Стурла Легрейд, Лариса Куклина», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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