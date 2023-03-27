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Носкова: не загадываю, что сейчас всё будет классно, потому что у меня была медаль в лыжах

Носкова: не загадываю, что сейчас всё будет классно, потому что у меня была медаль в лыжах
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, отразится ли на её уверенности серебро в командном спринте на ЧР по лыжным гонкам. Носкова в данный момент находится в Ханты-Мансийске, где стартовал ЧР по биатлону.

«Я об этом не задумывалась, потому что это не просто разные дисциплины, а разные виды спорта. Связывать их было бы неправильно. То, что у меня было неплохое самочувствие на командном спринте, это факт. Но не загадываю, что сейчас всё будет классно, потому что у меня была медаль. Будем выходить и бороться в каждой гонке. Это мой родной стадион, где, безусловно, хочется показать наилучшие результаты.

Конечно, дома всегда хочется показать наилучшие результаты. Не буду говорить, что я наделаю шума и выиграю каждую гонку, но хочется показать хороший результат и порадовать зрителей, болельщиков и всех, кто меня поддерживает», — приводит слова Носковой Metaratings.

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