Носкова: не загадываю, что сейчас всё будет классно, потому что у меня была медаль в лыжах

Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, отразится ли на её уверенности серебро в командном спринте на ЧР по лыжным гонкам. Носкова в данный момент находится в Ханты-Мансийске, где стартовал ЧР по биатлону.
«Я об этом не задумывалась, потому что это не просто разные дисциплины, а разные виды спорта. Связывать их было бы неправильно. То, что у меня было неплохое самочувствие на командном спринте, это факт. Но не загадываю, что сейчас всё будет классно, потому что у меня была медаль. Будем выходить и бороться в каждой гонке. Это мой родной стадион, где, безусловно, хочется показать наилучшие результаты.
Конечно, дома всегда хочется показать наилучшие результаты. Не буду говорить, что я наделаю шума и выиграю каждую гонку, но хочется показать хороший результат и порадовать зрителей, болельщиков и всех, кто меня поддерживает», — приводит слова Носковой Metaratings.
- 27 марта 2023
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