Максим Цветков: третье место в такой конкурентной борьбе — это очень хороший результат

Биатлонист Максим Цветков оценил выступление в гонке преследования на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске.

Цветков допустил только один промах на четырёх огневых рубежах и завоевал бронзовую медаль. Более того, с последней стойки Максим уходил лидером, но позволил опередить себя Эдуарду Латыпову и Никите Поршневу, которые на финише и разыграли золото.

«Пробовал начать последний круг чуть спокойнее, поскольку знал, что у меня на этой части лыжи работают чуть хуже, чем у ребят. Немного их отпустил и смог догнать уже на финальной части. Конечно, третье место в такой конкурентной борьбе – это очень хороший результат. Хорошую борьбу сегодня показали», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».