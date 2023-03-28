Максим Цветков: третье место в такой конкурентной борьбе — это очень хороший результат
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Биатлонист Максим Цветков оценил выступление в гонке преследования на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске.
Цветков допустил только один промах на четырёх огневых рубежах и завоевал бронзовую медаль. Более того, с последней стойки Максим уходил лидером, но позволил опередить себя Эдуарду Латыпову и Никите Поршневу, которые на финише и разыграли золото.
«Пробовал начать последний круг чуть спокойнее, поскольку знал, что у меня на этой части лыжи работают чуть хуже, чем у ребят. Немного их отпустил и смог догнать уже на финальной части. Конечно, третье место в такой конкурентной борьбе – это очень хороший результат. Хорошую борьбу сегодня показали», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
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