Сливко объяснила, почему не смогла подойти к Гараничеву после финиша сингл-микста ЧР

Биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, рассказала, почему не смогла встретить партнёра по команде Евгения Гараничева после финиша одиночной смешанной эстафеты на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты Мансийске.

«Нас судья просто не пускал. Это была какая-то борьба. Мы с Катей Юрловой просто его тащим, говорим, что нам встречать, а он отвечает: «Нет, обходите». А куда обходить? Там нет другого входа. В общем, очень интересный дяденька», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Одиночная смешанная эстафета. 1х6 км + 1х7,5 км

1. Тюменская область (Виктория Сливко, Евгений Гараничев) — 36.44,4 (1+5).

2. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков) — отставание 10,0 секунды (0+7).

3. Новосибирская область (Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов) +16,9 (0+11).