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Губерниев отреагировал на то, что охранник не пустил Сливко встретить Гараничева на финише

Губерниев отреагировал на то, что охранник не пустил Сливко встретить Гараничева на финише
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию, произошедшую в конце одиночной смешанной эстафеты на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Напомним, биатлонистку Викторию Сливко, представляющую Тюменскую область, охранник не пустил к партнёру по команде Евгению Гараничеву.

«Сегодня главный приз зрительских симпатий получает охранник, который стоял на финише и не пускал Сливко встретить Гараничева. Это абсолютный успех организаторов, я считаю. Парень проявил инициативу и, безусловно, получит орден Сутулова», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Одиночная смешанная эстафета. 1х6 км + 1х7,5 км

1. Тюменская область (Виктория Сливко, Евгений Гараничев) — 36.44,4 (1+5).
2. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков) — отставание 10,0 секунды (0+7).
3. Новосибирская область (Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов) +16,9 (0+11).

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