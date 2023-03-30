Биатлонист Гараничев ответил на вопрос о завершении карьеры

Биатлонист Евгений Гараничев ответил на вопрос о завершении карьеры. Напомним, накануне он в составе команды Тюменской области стал победителем одиночной смешанной эстафеты чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Сингл-микст больше подходит опытным? Но ведь Даниил с Евгенией [Буртасовой] тоже на подиуме, несмотря на все её проблемы с зубами. Наверное, в такой гонке всё же присутствует элемент удачи. Кто лучше справится с нервозностью, тот и побеждает.

Завершение карьеры? Думаю, нет. В целом сезон оценил бы удовлетворительно, но многие старты пропускал. Например, на «Ижевской винтовке» проснулся за день до тренировки в пять утра, меня знобит, температура 39,4, всего трясло. Выпил лекарство, через четыре часа температура вновь поднялась. Ну и другие подобные ситуации. Возможно, приходила скорость, выходил на пик формы — и здоровье подводило.

Буду работать в сборной региона. Не думаю, что меня вновь возьмут в сборную России, потому что у нас возраст служит каким-то препятствием. А в сборной Тюменской области мне комфортно, молодые ребята тянутся. На самом деле нет вершин, на которую ты поднялся и остановился. Совершенствоваться можно во всём.

Буду ли бегать в 45, как Юрий Батманов? (смеётся). Не могу ничего сказать, пока просто буду дальше бегать. Семья поддерживает, это самое главное», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.