Биатлонист Гараничев ответил на вопрос о завершении карьеры

Биатлонист Евгений Гараничев ответил на вопрос о завершении карьеры. Напомним, накануне он в составе команды Тюменской области стал победителем одиночной смешанной эстафеты чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.
«Сингл-микст больше подходит опытным? Но ведь Даниил с Евгенией [Буртасовой] тоже на подиуме, несмотря на все её проблемы с зубами. Наверное, в такой гонке всё же присутствует элемент удачи. Кто лучше справится с нервозностью, тот и побеждает.
Завершение карьеры? Думаю, нет. В целом сезон оценил бы удовлетворительно, но многие старты пропускал. Например, на «Ижевской винтовке» проснулся за день до тренировки в пять утра, меня знобит, температура 39,4, всего трясло. Выпил лекарство, через четыре часа температура вновь поднялась. Ну и другие подобные ситуации. Возможно, приходила скорость, выходил на пик формы — и здоровье подводило.
Буду работать в сборной региона. Не думаю, что меня вновь возьмут в сборную России, потому что у нас возраст служит каким-то препятствием. А в сборной Тюменской области мне комфортно, молодые ребята тянутся. На самом деле нет вершин, на которую ты поднялся и остановился. Совершенствоваться можно во всём.
Буду ли бегать в 45, как Юрий Батманов? (смеётся). Не могу ничего сказать, пока просто буду дальше бегать. Семья поддерживает, это самое главное», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 30 марта 2023
-
11:39
-
10:43
-
10:38
-
10:33
-
10:31
-
10:27
-
10:27
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:09
- 29 марта 2023
-
21:54
-
21:16
-
15:53
-
15:12
-
14:55
-
12:56
- 28 марта 2023
-
20:29
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:25
-
16:43
-
16:37
-
15:57
-
14:36
-
13:57
-
13:45
-
13:36