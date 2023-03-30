Майгуров объяснил свои слова об увольнении биатлонистов из армии ради участия в турнирах

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил свои слова о возможном увольнении биатлонистов из силовых структур для участия в международных соревнованиях. По словам спортивного функционера, его слова были выдернуты из контекста.

«Конечно, меня не так поняли. Слова были выдернуты из контекста, а потом вся страна это обсуждает. Я начал с того, что мы поддерживаем позицию министерства спорта и Олимпийского комитета России по поводу того, что предъявленные критерии для нас неприемлемы. Увольнение из армии или «Динамо» условно – личное дело каждого. Если бы это реально было единственным критерием, спортсмен, наверное, подумал бы. Я не говорю, что в случае спортсмена это обязательно нужно делать, тут воля каждого. Думаю, наша страна и наше руководство будут стремиться к тому, чтобы мы были допущены без каких-либо ограничений. Тем более что это ограничение выдуманное. Спортсмены многих стран являются военнослужащими, а мы чем хуже? Уверен, что это не будет единственным условием. Я за то, чтобы мы были допущены без каких-то там белых комбинезонов и прочих факторов.

Теоретически уволиться из армии можно — ты пишешь рапорт на увольнение. Возможно, есть какой-то срочный контракт, но это же работа. Могут заставить отработать какое-то время, в контракте все должно быть прописано», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, а также с национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.