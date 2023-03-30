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Стало известно, в каком состоянии находится вывихнувшая руку после падения на ЧР Лапина

Стало известно, в каком состоянии находится вывихнувшая руку после падения на ЧР Лапина
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Стало известно о состоянии российской биатлонистки Юлии Лапиной после жёсткого падения в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России – 2023 по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля.

По информации руководителя пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Аверьянова, состояние Лапиной, по её словам, удовлетворительное. Спортсменка находится под обезболивающими. Также Лапина поделилась своей фотографией с гипсом.

Фото: https://t.me/Biathlonly

Напомним, по ходу сингл-микста Лапина, представлявшая команду Красноярского края, упала и вывихнула руку. Это произошло в середине гонки.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Смешанная эстафета. 2х6 км + 2х7,5 км

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:12.42,6.
2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын) — отставание 25,5 секунды.
3. ХМАО-Югра — 2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +41,6.

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