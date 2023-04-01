Полиция продолжает поиски 22-летнего норвежского биатлониста. Он пропал две недели назад

Полиция продолжает поиски 22-летнего норвежского биатлониста Эйвинда Спораланда, пропавшего без вести 19 марта во время чемпионата Норвегии, сообщает Gudbrandsdolen Dagningen.

На прошлой неделе была завершена масштабная операция по поиску пропавшего, которая не принесла результатов. В правоохранительных органах уверены, что Эйвинд по прежнему жив и где-то скрывается. Сотрудники полиции прослушивают телефон спортсмена и следят за активностью его банковской карты в поисках дальнейших зацепок. Также полиция обратилась к жителям Лиллехаммера и окрестностей с просьбой тщательно проверить свои дома, пристройки и нежилые помещения. Родители Спораланда требуют, чтобы всё внимание полиции было сфокусировано на поисках их сына.

«Сейчас, на Пасху, многие приезжают в Лиллехаммер и останавливаются здесь. Мы надеемся, что люди будут чуть более внимательными и сообщат, если увидят что-то подозрительное. Эйвинд хорошо знаком с местной природой. Мы думаем, что он, возможно, ушёл из области, в которой ведутся поиски, и искал убежище за пределами того места, где мы его искали. Полиция придерживается аналогичного мнения. Надеемся, если мы привлечём внимание общественности, поиски будут эффективнее. Мы уверены, что Эйвинд жив. Другого варианта нет», — отметили родители биатлониста.

Напомним, Спораланд пропал 19 марта и вечером того же для полиция приступила к его поискам. Вскоре была найдена машина, принадлежащая биатлонисту.