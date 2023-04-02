Екатерина Носкова поделилась планами на концовку сезона

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала завоевание бронзовой медали в масс-старте на чемпионате России – 2023, который проходит в Ханты-Мансийске, а также поделилась дальнейшими планами на сезон.

«Усталость, безусловно, есть. Но не скажу, что критичная. Наверное, последняя биатлонная гонка в сезоне, но тут мне сказали, что у меня совсем небольшое отставание от Вики Сливко в рейтинге СБР, так что ещё пообщаемся с тренерами, как лучше поступить. Я хотела Югорский марафон пробежать, но теперь не знаю. Возможно, поеду в Уват, но это не точно», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха).

2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0).

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +10,8 (2).